У Польщі повідомили суму сплачених українцями податків

https://racurs.ua/ua/n204683-u-polschi-povidomyly-sumu-splachenyh-ukrayincyamy-podatkiv.html

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Українці поповнили бюджет Польщі на $4 млрд у 2024 році. Допомоги отримали вп’ятеро менше — $728 млн

Зважаючи на розмір податків, сплачених у Польщі мігрантами з України, можна констатувати, що на кожен польський злотий, отриманий громадянами України за програмою «Сім'я 800+", мігранти заплатили до державного бюджету Польщі близько 5,4 злотих, — йдеться у доповіді державного Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).