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Ракурс
Масштабная атака по россии: дроны долетели до Москвы и области

Масштабная атака по россии: дроны долетели до Москвы и области (ВИДЕО)

11 мар 2025, 08:24
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У Міноборони терористичної російської федерації уранці 11 березня заявили, що нібито збили 337 безпілотників над десятьма областями.

Атаку назвали наймасовішою у 2025 році.

Дрони долетіли до Москви та області.

У місцевих пабліках пишуть, що БпЛА також відмітились у Курській, Білгородській, Орловській, Ліпєцькій, Брянській, Рязанській областях.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що у Підмосковʼї нібито вдалося збити 69 БПЛА. В результаті роботи російської ППО пошкоджено житлові будинки. Пошкодження зафіксовані в Рамєнському та Відному. У Домодєдово на парковці спалахнув вогонь, також постраждали залізничні колії. Аеропорти Підмосковʼя перейшли на режим «Кавьор».

У Курській області БпЛА помітили в Курському та Курчатові, де сталося кілька пожеж.

В Рязанській області місцеві мешканці чули близько десяти вибухів поблизу військового аеродрому «Дягільово», наслідки невідомі.

В Орловській області добрі дрони знову атакували нафтобазу «Стальний кінь».

Источник: Ракурс


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