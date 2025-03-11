Трамп заступился за Tesla – «ребенка» Илона Маска

https://racurs.ua/n204691-tramp-zastupilsya-za-tesla-rebenka-ilona-maska.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив, що радикальні ліві змовилися аби бойкотувати Tesla — «дитину» Ілона Маска.

У своєму дописі в truthsocial.com Трамп написав, що фірма Маска є «однією з найкращих автомобільних компаній у світі» і усе це спрямоване аби нашкодити Ілону та його переконанням.

Трамп провів аналогію з виборами, сказавши, що таким самим чином ліві намагалися не дати йому перемогти.

Закінчив свій пост, президент США тим, що пообіцяв купити нову Теслу «сьогодні ж вранці, аби продемонструвати свою впевненість та підтримати Ілона Маска».