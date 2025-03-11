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Трамп заявив, що радикальні ліві змовилися аби бойкотувати Tesla - «дитину» Ілона Маска
Трамп заступився за Tesla — «дитину» Ілона Маскаhttps://racurs.ua/ua/n204691-tramp-zastupyvsya-za-tesla-dytynu-ilona-maska.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп заявив, що радикальні ліві змовилися аби бойкотувати Tesla — «дитину» Ілона Маска.
У своєму дописі в truthsocial.com Трамп написав, що фірма Маска є «однією з найкращих автомобільних компаній у світі» і усе це спрямоване аби нашкодити Ілону та його переконанням.
Трамп провів аналогію з виборами, сказавши, що таким самим чином ліві намагалися не дати йому перемогти.
Закінчив свій пост, президент США тим, що пообіцяв купити нову Теслу «сьогодні ж вранці, аби продемонструвати свою впевненість та підтримати Ілона Маска».
Після інавгурації президента США Дональда Трампа у країні почали атакувати об'єкти компанії Tesla, генеральним директором якої є Ілон Маск. Про це писали у The Washiongton Post.
За даними видання, за півтора місяця після 20 січня — дати інавгурації Трампа — та на початок березня на об'єкти Tesla у різних регіонах Америки здійснили вже 12 атак. Переважна кількість атак — вандалізм. Люди розбивають вітражі на магазинах, де продають електроавтомобілі Tesla, підпалюють автівки та зарядні станції, пошкоджують автомобілі.
У Мериленді невідомі намалювали графіті з написом «No Musk» та свастикою на об'єкті Tesla. У лютому в Орегоні невідомий чоловік обстріляв вітрину магазину Tesla з напівавтоматичної зброї. До цього він кинув коктейль «Молотова» у вітрину дилерського центру Tesla. Суд звинувачує його у завданні збитків компанії на 500 тис. дол.
Атаки на об'єкти Tesla посилюють проблеми виробника на ринку США. Акції компанії впали на понад 35% після інавгурації Трампа, а у 2024 році компанія зазнала першого річного падіння продажів за понад десять років. У Німеччині продажі автомобілів Tesla впали на 76% у лютому порівняно з 2024 роком.
4 березня поліція Нью-Йоркського округу Бруклін опублікувала відео чоловіка, який заявив, що має право псувати власність інших, оскільки це його «свобода слова». Ілон Маск у своєму X повідомив, що «вандалізм не є свободою слова».