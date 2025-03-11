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Ракурс
Большой склад игрушек уничтожил удар рф по Одессе

Огромный склад игрушек уничтожил удар рф по Одессе (ВИДЕО)

11 мар 2025, 10:48
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Наслідки вечірньої атаки окупантів по Одесі 11 березня ліквідовують десятки рятувальників і комунальників. Мешканці навколишніх будинків потроху оговтуються.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС регіону, через те, що склад з іграшками був повністю охоплений вогнем, рятувальники працювали над тим, щоб не дати йому поширитися на сусідні будівлі.

За інформацією ДСНС, внаслідок чергової російської атаки в Одесі загорілися також резервуари з пальним, приватний житловий будинок. Більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.

У пресслужбі одеської мерії повідомили, що внаслідок пожеж у повітря потрапила велика кількість забруднювальних речовин, продуктів горіння. Зараз здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря.

Наразі ж одеситів просять за можливості не перебувати на вулиці, особливо під час періодів інтенсивного диму, тримати вікна та двері зачиненими, пити побільше води та користуватися маскою або респіратором.

Источник: Ракурс


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