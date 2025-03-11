Защитники Украины нанесли ряд ударов по рф

https://racurs.ua/n204704-sily-oborony-udarili-po-moskovskomu-neftepererabatyvauschemu-zavodu-genshtab.html

Ракурс

Підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ, СБУ, ГУР, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на сьогодні, 11 березня, завдали ураження по низці стратегічних об'єктів рф, задіяних у забезпеченні збройної агресії проти України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40−50% потреб міста Москва в дизелі та бензині.

зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції «Стальной конь» (Орловська область рф), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу «Дружба» та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту «Усть-Луга», що у Ленінградській області.

Із відкритих джерел відомо, що внаслідок дій протиповітряної оборони російського агресора, постраждала низка об'єктів цивільної інфраструктури, — додали у Генштабі.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об'єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії рф проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення".