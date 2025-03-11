Судья Оксана Царевич, фото: 112.ua

https://racurs.ua/n204707-v-vkks-prishli-s-obyskami-po-delu-sudi-kotoraya-nakazyvala-avtomaydan-cpk.html

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Слідчі ДБР сьогодні, 11 березня, прийшли з обшуками у Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії корупції.

Причиною, судячи з публічної інформації, стала заява нардепа-«слуги» Максима Бужанського, — розповіли у ЦПК. — Проте, за інформацією ЦПК, обшуки у ВККС проходять ще й за справою судді Печерського суду Києва Оксани Царевич, яка карала Автомайдан за участь у автопробігу до Межигір’я.

У ЦПК зазначають, що Царевич поскаржилась в ДБР, що ВККС начебто втручалася в її «особисте життя».

Хоча зрозуміло, що без перевірки інформації про родичів і зв’язки суддів, неможливо провести справжню переатестацію суддів, — наголошують у ЦПК. — Саме тому заява Царевич і дії ДБР виглядають як спроба втручання у діяльність ВККС і намагання заблокувати очищення судової системи.

У ЦПК зазначають, що доступ до документів ВККС слідчим надала суддя Тетяна Ільєва з Печерського суду:

Ільєва, яку НАБУ і САП обвинувачують у тому, що вона незаконно зняла арешт з 110 тисяч євро та 9,3 тисяч доларів. Зараз ця справа слухається у Вищому антикорсуді.

Доповідачем у справі щодо оцінювання шести суддів Печерського суду, зокрема і щодо судді Царевич, є член ВККС Олексій Омельян. Це робить тиск з боку ДБР та Печерського суду ще очевиднішим, — додали в ЦПК.

Зазначається, що зараз на розгляді ВККС перебувають судді Печерського і Шевченківського судів та Окружного адмінсуду Києва.