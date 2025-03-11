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Судья Оксана Царевич, фото: 112.ua
В ВККС пришли с обысками по делу судьи, которая наказывала Автомайдан — ЦПКhttps://racurs.ua/n204707-v-vkks-prishli-s-obyskami-po-delu-sudi-kotoraya-nakazyvala-avtomaydan-cpk.htmlРакурс
Слідчі ДБР сьогодні, 11 березня, прийшли з обшуками у Вищу кваліфікаційну комісію суддів.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії корупції.
Причиною, судячи з публічної інформації, стала заява нардепа-«слуги» Максима Бужанського, — розповіли у ЦПК. — Проте, за інформацією ЦПК, обшуки у ВККС проходять ще й за справою судді Печерського суду Києва Оксани Царевич, яка карала Автомайдан за участь у автопробігу до Межигір’я.
У ЦПК зазначають, що Царевич поскаржилась в ДБР, що ВККС начебто втручалася в її «особисте життя».
Хоча зрозуміло, що без перевірки інформації про родичів і зв’язки суддів, неможливо провести справжню переатестацію суддів, — наголошують у ЦПК. — Саме тому заява Царевич і дії ДБР виглядають як спроба втручання у діяльність ВККС і намагання заблокувати очищення судової системи.
У ЦПК зазначають, що доступ до документів ВККС слідчим надала суддя Тетяна Ільєва з Печерського суду:
Ільєва, яку НАБУ і САП обвинувачують у тому, що вона незаконно зняла арешт з 110 тисяч євро та 9,3 тисяч доларів. Зараз ця справа слухається у Вищому антикорсуді.
Доповідачем у справі щодо оцінювання шести суддів Печерського суду, зокрема і щодо судді Царевич, є член ВККС Олексій Омельян. Це робить тиск з боку ДБР та Печерського суду ще очевиднішим, — додали в ЦПК.
Зазначається, що зараз на розгляді ВККС перебувають судді Печерського і Шевченківського судів та Окружного адмінсуду Києва.
Саме ті судді, які відомі своїми скандальними рішеннями та співпрацею з владою, — зазначили у ЦПК.