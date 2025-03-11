Неандертальцы и люди современного типа обменивались знаниями и обычаями, фото: Efrat Bakshitz

https://racurs.ua/n204706-neandertalcy-i-ludi-sovremennogo-tipa-aktivno-obmenivalis-obychayami-uchenye.html

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Неандертальці та Homo sapiens в середині середнього палеоліту не лише співіснували, але й активно взаємодіяли, обмінюючись технологіями, стилем життя та поховальними звичаями. Ця взаємодія сприяла культурному обміну, соціальній складності та поведінковим інноваціям, таким як офіційні практики поховання та символічне використання охри для прикрашання.

Про це свідчать результати дослідження учених з Єврейського університету в Єрусалимі, котрі вивчали печеру Тіншемет у центральному Ізраїлі — території, котра була важливим «перехрестям» в ранній історії людства, повідомляє видання EurekAlert.

Наші дані показують, що людські зв’язки і взаємодія між групами населення були фундаментальною основою для культурних і технологічних інновацій протягом всієї історії, — наголошують учені.

Зазначається, що в цій печері відомій своїми багатими археологічними та антропологічними знахідками, було виявлено кілька людських поховань — перших поховань періоду середнього палеоліту, розкопаних за останні п’ятдесят років.

Це дослідження … представляє переконливі докази того, що неандертальці і Homo sapiens у цьому регіоні не лише співіснували, але й мали спільні аспекти повсякденного життя, технології та звичаї поховання, — вказано у статті. — Ці знахідки підкреслюють складність їхніх взаємин і натякають на більш тісний зв’язок, ніж вважалося раніше.

Дослідники, поєднавши дані з чотирьох ключових галузей — виробництва кам’яних знарядь, стратегій полювання, символічної поведінки та соціальної складності — дійшли висновки, що різні людські групи, включаючи неандертальців, донеандертальців та Homo sapiens, брали участь у значущих взаємодіях.

Ці обміни сприяли передачі знань і призвели до поступової культурної гомогенізації населення, — наголошується у статті.

Учені припускають, що ці взаємодії стимулювали соціальну складність і поведінкові інновації. Наприклад, близько 110 тис. років тому у цьому регіоні вперше в світі почали з’являтися офіційні звичаї поховання, ймовірно, в результаті інтенсифікації соціальних взаємодій.

Зазначається, що ці відкриття піднімають інтригуючі питання про роль печері Тіншемет у тогочасному суспільстві:

якщо вона вона була спеціальним місцем поховань або навіть кладовищем, то це свідчить про наявність спільних ритуалів і міцних общинних зв’язків;

розміщення важливих артефактів — кам’яних знарядь, кісток тварин і шматочків охри — у поховальних ямах може також свідчити про ранні вірування у потойбічне життя.

Джерело: EurekAlert