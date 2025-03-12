Российского агента разоблачили в Хмельницкой области, фото: Хмельницкая областная прокуратура

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На Хмельниччині затримали агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який шпигував за військовими аеродромами та готував теракти на заході України.

Про це сьогодні, 12 березня, повідомляють прес-служба СБУ та Хмельницької обласної прокуратури.

Зазначається, що затриманий — 30-річний місцевий безробітний, якого у лютому 2025 року завербували через Telegram-канали, де він шукав «легкі заробітки».

В обмін на гроші окупанти доручили своєму агенту організувати онлайн-трансляцію бойової активності на одному з військових аеродромів регіону. Для цього зрадник обладнав «спостережний пункт» прямо у власному будинку, який знаходиться поблизу режимного об'єкта ЗСУ, — розповіли у СБУ.

Зазначається, що на даху приватного домоволодіння фігурант встановив відеокамеру з функцією віддаленого доступу для російського гру.

Також зловмисник здійснював приховану відеозйомку авіаційної техніки, пересуваючись навколо військової частини на велосипеді.

За інформацією СБУ, наступним його агентурним завданням була підготовка підриву саморобного вибухового пристрою біля місцевого ТЦК:

для цього він отримав детальні інструкції від свого російського куратора, зокрема щодо виготовлення вибухівки з «підручних» засобів та мобільного телефону;

на цей гаджет окупанти зобов’язали свого агента встановити спеціалізовану програму віддаленого стеження за його переміщенням до потенційної цілі. У такий спосіб російська спецслужба планувала віддалено підірвати СВП разом із фігурантом, щоб ліквідувати його, як «зайвого свідка».

Ворожого агента завчасно викрили і затримали, запобігши злочинам. Після цього СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого:

вилучено мобільні телефони, які він використовував для збирання розвідданих та комунікації з російським гру;

виявлено гаджет, яким він мав спорядити вибуховий пристрій для вчинення теракту.

Агенту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).