ВСУ вышли из Суджи Курской области. Карта: DeepState

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Бойові дії тривають на околицях Суджі Курської області росії. Російські війська активно тиснуть зі сходу та півночі, реалізовуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу. А інформація, про відхід ЗСУ з Суджі, яка шириться в мережі, не відповідає дійсності. Про це стверджують в DeppState. Людям, які поширюють такі заяви варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, незважаючи на публікації від московитів в центрі Суджі, — пишуть аналітики в Telegram.

Водночас нардеп та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко 12 березня заявив журналістам, що повного виходу Сил оборони України Суджі не було. Парламентар зазначив, що росіяни зайшли в місто, там точаться бої.

Я зранку розмовляв з бійцями, які там перебувають, — вони не підтверджують нашого повного виходу із Суджі. Там є інформація, шо росіяни зайшли в певну частину. Продовжуються бої, росіяни там контролюють певну територію за річкою. Але інформації про те, що наші повністю вийшли із Суджі, в мене немає, — наголосив Костенко.

А президент Володимир Зеленський заявив для медіа, що на Курщині «військове командування робить те, що повинне робити — зберігає максимум життів наших воїнів», а російські війська намагаються тиснути максимально на тлі перемовин щодо режиму тиші.

Нагадаємо, американський Інституту вивчення війни інформував, що російські війська посилюють свої позиції в Курській області та планують наступ на Суджу в найближчі дні.

Також днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирішив посилити українські підрозділи на Курському напрямку, де наступають росія.