Сирський вирішив посилити українські підрозділи на Курському напрямку

https://racurs.ua/ua/n204678-syrskyy-vyrishyv-posylyty-ukrayinski-pidrozdily-na-kurskomu-napryamku.html

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирішив посилити українські підрозділи на Курському напрямку, де наступають росіяни.

Він запевнив, що в оточення українські війська не потрапляли.

Водночас, за словами Сирського, населених пунктів Сумської області на кордоні з росією, які нібито перейшли під контроль росіян, «уже фактично не існує". Він запевняє, що ДРГ та малі піхотні групи росіян, які прориваються на територію України, знищують.

Попри залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північнокорейською піхотою, ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці. Тільки в районі Плєхового за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти.

За останні дні противник значно просунувся на Курщині, наблизившись до українського кордону.

За даними Scribble Maps, на Курському напрямку російські війська продовжують прорив між селами Гуєво та Курилівка, рухаючись у напрямку кордону з Україною. Вони намагаються вийти до одного з ключових логістичних маршрутів українських військових у районі Суджі. Головна дорога постачання Суми ― Юнаківка ― Суджа перебуває під постійним вогневим контролем противника.

Крім того, російська армія, ймовірно, зайшла в селище Новеньке на Сумщині.

Українська оборона зараз зосереджена в районі села Козача Локня.

Раніше Сирський повідомив, що призначив командирів новостворених армійських корпусів та провів із ними нараду:

У призначенні командирів корпусів пріоритет надано молодим, перспективним офіцерам, які вже мають достатній бойовий досвід та відзначилися ефективними діями на чолі бригад.