Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

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Деталі переговорів між Україною та США у Саудівській Аравії розкрив президент Володимир Зеленський.

За його словами, до зустрічі команд України та США у Саудівській Аварії мова йшла про пропозицію тиші у повітрі та на морі. Але потім американська сторона запропонувала інший підхід. І Київ погодився на пропозицію Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню по всій території. Таке рішення ухвалили, щоб показати, що Україна готова до миру. Про це Зеленський заявив 12 березня на брифінгу.

Я це підкреслював неодноразово, ніхто з нас не вірить росіянам, ми це проходили, але ми гратися з наративами, що ми не хочемо закінчення війни, не будемо. Я налаштований дуже серйозно і для мене важливо закінчити війну, я хочу, щоб президент США це бачив, щоб Європа, всі були в союзі, щоб примусити рф до закінчення війни. Тому моя реакція була — ми готові до формату тиші на 30 днів у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона, — зазначив він.

Глава держави відзначив, що сама зустріч у Джидді розбиває плани Москви щодо повної ескалації відносин між Україною і Америкою. Наразі триває деескалація.

Президент також розповів, що під час зустрічі обговорювались гарантії безпеки, однак їх деталі детально розкриють після того, як буде запроваджене перемир’я на 30 днів. У тому разі, якщо росіяни відмовляться від режиму тиші, то Україна очікує від США санкції проти рф та посилення міці України.

Інші заяви президента:

У Курській області рф українські війська виконують свої завдання. Військове командування робить те, що повинно робити, — зберігає максимум життів наших воїнів.

Україна не визнаватиме окуповані території російськими, це «головна червона лінія».

Україна готова до підписати рамкову угоду про рідкоземельні метали. Нема ніяких секретів за лаштунками.

Після закінчення війни буде скасовано військовий стан. Після цього вибори будуть проходити згідно з українським законодавством.

Удари України по росії — це не демонстрація сили, а справедлива відповідь. Вбивати людей і не отримувати за це відповідь — такого не буде.

Нагадаємо, напередодні на переговорах у Саудівській Аравії Україна погодилася прийняти пропозиції США щодо запровадження 30-денного припинення вогню. Тепер Сполучені Штати доведуть до відома росії, що «взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.