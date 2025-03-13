Украина рассматривает установку на морские дроны ПЗРК Stinger и Starstreak

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В Україні розглядають встановлення на морські дрони західних переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger та Starstreak.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв’ю польському виданню Defence24.

Військово-морські дрони вже зараз перетворюються на повноцінну надводну платформу, на яку в майбутньому можна буде встановлювати ще більший спектр озброєння.

На думку Сухаревського, у перспективі на такі надводні платформи доцільно встановити ПЗРК FIM-92 Stinger або Starstreak.

Вони були б досить ефективними у боротьбі з авіацією, — розповів командувач.

Застосування переносних зенітно-ракетних комплексів зменшить перевагу противника в повітрі та підвищить живучість і ефективність використання морських безпілотників.

Це має призвести до втрати ворогом контролю з флоту та повітря над акваторією Чорного та Азовського морів, яка відіграватиме ключову роль в операції зі звільнення окупованого Криму, — розповів Сухаревський.

Командувач додав, що найголовніше у сфері морських безпілотників, як і в усіх інших сферах, — постійний розвиток і вдосконалення, над чим постійно працюють Сили безпілотних систем.

Відомо, що Україна вже застосовує морські дрони із зенітними ракетами «повітря — повітря» Р-73.