Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна розглядає встановлення на морські дрони ПЗРК Stinger та Starstreak

Україна розглядає встановлення на морські дрони ПЗРК Stinger та Starstreak

13 бер 2025, 20:55
999

В Україні розглядають встановлення на морські дрони західних переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger та Starstreak.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв’ю польському виданню Defence24.

Військово-морські дрони вже зараз перетворюються на повноцінну надводну платформу, на яку в майбутньому можна буде встановлювати ще більший спектр озброєння.

На думку Сухаревського, у перспективі на такі надводні платформи доцільно встановити ПЗРК FIM-92 Stinger або Starstreak.

Вони були б досить ефективними у боротьбі з авіацією, — розповів командувач.

Застосування переносних зенітно-ракетних комплексів зменшить перевагу противника в повітрі та підвищить живучість і ефективність використання морських безпілотників.

Це має призвести до втрати ворогом контролю з флоту та повітря над акваторією Чорного та Азовського морів, яка відіграватиме ключову роль в операції зі звільнення окупованого Криму, — розповів Сухаревський.

Командувач додав, що найголовніше у сфері морських безпілотників, як і в усіх інших сферах, — постійний розвиток і вдосконалення, над чим постійно працюють Сили безпілотних систем.

Відомо, що Україна вже застосовує морські дрони із зенітними ракетами «повітря — повітря» Р-73.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів