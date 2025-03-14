В Финляндии российский боевик получил пожизненное за военные преступления. Фото: Yle

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Росіянин Ян Петровський (Воїслав Торден) отримав довічний термін у Фінляндії.

Окружний суд Гельсінкі виніс громадянину країни-агресора вирок за скоєння чотирьох воєнних злочинів. За матеріалами справи, він причетний до вбивства 22 українських військових та важкого поранення ще чотирьох воїнів ЗСУ восени 2014 року на Луганщині. Потім зловмисник фотографувався на фоні тіл загиблих і закатованих військовослужбовців України. Про це повідомив прес-центр СБУ.

У той час окупант входив до складу диверсійно-розвідувальної штурмової групи «Русич» 2-го армійського корпусу Південного військового округу росії. Він, будучи заступником командира цієї групи, воював проти сил АТО.

Загарбника затримали в аеропорту Гельсінкі 20 липня 2023 року. Далі Національне бюро розслідувань Фінляндії разом із СБУ та Офісом генпрокурора України розпочали спільне розслідування щодо воєнних злочинів Петровського.

Україна всебічно сприяла Фінляндії у розслідуванні цієї справи. Згодом спільна робота дозволила зібрати обґрунтовані докази вини «Тордена» й призначити йому реальний термін покарання.

Це перший випадок в історії Фінляндії, коли громадянина росії засуджено за вчинення воєнних злочинів проти України, — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, у січні в Німеччині суд засудив до довічного ув’язнення 37-річного чоловіка з Молдови, якого визнали винним у вбивстві дев’ятирічної української біженки Валерії.