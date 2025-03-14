Трамп заявил, что украинские военные попали в окружение — в Генштабе опровергают

Дональд Трамп, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive – GetArchive

https://racurs.ua/n204786-tramp-zayavil-chto-ukrainskie-voennye-popali-v-okrujenie-v-genshtabe-oprovergaut.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп у повідомленні, опублікованому на його сторінці у соцмережі Truth Social заявив, що вчора, 13 березня, провів «дуже хороші та продуктивні дискусії» із російським диктатором володимиром путіним.

За словами Трампа, «є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна може нарешті завершитися».

Водночас він заявив, що зараз «тисячі українських військових повністю оточені росіянами» і перебувають «у дуже поганому положенні»:

Я наполегливо просив президента путіна зберегти їм життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни.

Водночас у Генштабі ЗСУ заявили, що повідомлення про нібито оточення противником українських підрозділів в Курській області «не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів».

Ситуація за добу суттєвих змін не зазнала. Бойові дії в операційній зоні угруповання військ «Курськ» продовжуються, — наголошується в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці Генштабі.

У Генштабі зазначають, що підрозділи Сил оборони «здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області».