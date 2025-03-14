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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Бойцы ССО совершили успешный налет на российские позиции на Курщине (ВИДЕО)

14 мар 2025, 21:31
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Військові 6-го полку Сил спеціальних операцій «Рейнджер» знищили десяток російських військових під час спеціальних дій у Курській області.

Відповідне відео сьогодні, 14 березня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало Командування ССО.

Ретельне планування та злагодженість підрозділу дозволила операторам провести успішний наліт на ворожі позиції. Воїни вдало зачистили бліндажі російських військових, не залишивши ворогам жодних шансів, — розповіли у ССО.

Зазначається, що в результаті нальоту оператори також захопили трофейну зброю та спеціальні засоби.

Источник: Ракурс


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