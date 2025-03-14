Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n204795-boycy-sso-sovershili-uspeshnyy-nalet-na-rossiyskie-pozicii-na-kurschine-video.html

Ракурс

Військові 6-го полку Сил спеціальних операцій «Рейнджер» знищили десяток російських військових під час спеціальних дій у Курській області.

Відповідне відео сьогодні, 14 березня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало Командування ССО.

Ретельне планування та злагодженість підрозділу дозволила операторам провести успішний наліт на ворожі позиції. Воїни вдало зачистили бліндажі російських військових, не залишивши ворогам жодних шансів, — розповіли у ССО.

Зазначається, що в результаті нальоту оператори також захопили трофейну зброю та спеціальні засоби.