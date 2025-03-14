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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Бійці ССО здійснили успішний наліт на російські позиції на Курщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204795-biyci-sso-zdiysnyly-uspishnyy-nalit-na-rosiyski-pozyciyi-na-kurschyni-video.htmlРакурс
Військові 6-го полку Сил спеціальних операцій «Рейнджер» знищили десяток російських військових під час спеціальних дій у Курській області.
Відповідне відео сьогодні, 14 березня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало Командування ССО.
Ретельне планування та злагодженість підрозділу дозволила операторам провести успішний наліт на ворожі позиції. Воїни вдало зачистили бліндажі російських військових, не залишивши ворогам жодних шансів, — розповіли у ССО.
Зазначається, що в результаті нальоту оператори також захопили трофейну зброю та спеціальні засоби.
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