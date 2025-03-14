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Ракурс
Знищення російської РСЗВ, скріншот відео

«Град» скасовується — український дрон знищив ворожу РСЗВ (ВІДЕО)

14 бер 2025, 20:43
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FPV-дрон українських прикордонників знищив ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град».

Відповідне відео сьогодні, 14 березня, опубліковане у Telegram-каналі Прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс».

«Град» скасовується, пілоти «Фенікс» кажуть, що буде сонячна погода, — вказано в описі відео.

На відео, знятого камерою дрона, показано, як відбувається влучення у ворожу РСЗВ, що рухається назустріч.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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