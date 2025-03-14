Знищення російської РСЗВ, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n204793-grad-skasovuietsya-ukrayinskyy-dron-znyschyv-voroju-rszv-video.html

Ракурс

FPV-дрон українських прикордонників знищив ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град».

Відповідне відео сьогодні, 14 березня, опубліковане у Telegram-каналі Прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс».

«Град» скасовується, пілоти «Фенікс» кажуть, що буде сонячна погода, — вказано в описі відео.

На відео, знятого камерою дрона, показано, як відбувається влучення у ворожу РСЗВ, що рухається назустріч.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.