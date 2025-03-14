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На Сумщині зупинили прорив ворожої групи із десяти диверсантів — ДПСУhttps://racurs.ua/ua/n204790-na-sumschyni-zupynyly-proryv-vorojoyi-grupy-iz-desyaty-dyversantiv-dpsu.htmlРакурс
На Сумщині прикордонники разом із підрозділами Сил оборони зупинили прорив ворожої диверсійно-розвідувальної групи на Сумщині.
Про це сьогодні, 14 березня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Група з десяти російських диверсантів перетнула кордон і намагалася просунутися вглиб території. По ній одразу відкрили вогонь, задіявши мінометний розрахунок, — розповіли у ДПСУ. — У ході контрдиверсійних заходів противника змусили відступити. Скоординовані дії наших воїнів зірвали ворожі плани та не дали окупантам закріпитися.
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