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Ракурс
Російська ДРГ намагалася прорватися на Сумщині, фото: LB.ua

На Сумщині зупинили прорив ворожої групи із десяти диверсантів — ДПСУ

14 бер 2025, 19:50
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На Сумщині прикордонники разом із підрозділами Сил оборони зупинили прорив ворожої диверсійно-розвідувальної групи на Сумщині.

Про це сьогодні, 14 березня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Група з десяти російських диверсантів перетнула кордон і намагалася просунутися вглиб території. По ній одразу відкрили вогонь, задіявши мінометний розрахунок, — розповіли у ДПСУ. — У ході контрдиверсійних заходів противника змусили відступити. Скоординовані дії наших воїнів зірвали ворожі плани та не дали окупантам закріпитися.

Джерело: Ракурс


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