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В Сумской области остановили прорыв вражеской группы из десяти диверсантов — ГПСУhttps://racurs.ua/n204790-v-sumskoy-oblasti-ostanovili-proryv-vrajeskoy-gruppy-iz-desyati-diversantov-gpsu.htmlРакурс
На Сумщині прикордонники разом із підрозділами Сил оборони зупинили прорив ворожої диверсійно-розвідувальної групи на Сумщині.
Про це сьогодні, 14 березня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Група з десяти російських диверсантів перетнула кордон і намагалася просунутися вглиб території. По ній одразу відкрили вогонь, задіявши мінометний розрахунок, — розповіли у ДПСУ. — У ході контрдиверсійних заходів противника змусили відступити. Скоординовані дії наших воїнів зірвали ворожі плани та не дали окупантам закріпитися.
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