Венгерский премьер Виктор Орбан выдвинул ультиматум Брюсселю

https://racurs.ua/n204808-es-bez-ukrainy-orban-vydvinul-ultimatum-brusselu.html

Ракурс

Угорський прем'єр Віктор Орбан висунув ультиматум Брюсселю.

Серед вимог — відмова приймати Україну в ЄС.

Допис під назвою «Чого угорський народ хоче від Брюсселя» він опублікував у своєму акаунті в Facebook.

Ми хочемо Європу націй (цей меседж перегукується із заявою американського бізнесмена Ілона Маска, який раніше радив німцям «згадати, що вони насамперед німці, а вже потім європейці).

Ми хочемо рівності перед законом для всіх держав-членів.

Поверніть країнам-членам незаконно відібрані повноваження.

Національного суверенітету, сильного права вето для національних урядів.

Виключити агентів Сороса з Єврокомісії, а корумпованих лобістів — з Європарламенту.

Не заривати майбутнє наших онуків і скасувати борг ЄС.

Не заважати нашій Національній гвардії захищати наші кордони. Не приймати мігрантів, забрати від нас нелегалів.

Корумповані долари та євро не повинні потрапляти до країн-членів ЄС.

Заборонити неприродне перевиховання наших дітей (вочевидь, мається на увазі виховання, засноване на принципах різноманітності, рівності та інклюзивності — ред.).

Ми хочемо захистити християнську спадщину Європи.

Ми вимагаємо миру в Європі.

Євросоюзу без України.

Раніше Вашингтон більше тижня безрезультатно намагався переконати уряд Віктора Орбана проголосувати за продовження санкцій проти росії. Про це повідомляє угорська служба «Радіо Свобода» з посиланням на кілька дипломатичних джерел. Згода Будапешта була отримана лише після обіцянки Брюсселя зняти санкції із чотирьох росіян.

За інформацією журналістів, держсекретар США Марко Рубіо та тимчасовий повірений у справах посольства США в Угорщині Роберт Палладіно з початку березня «марно намагалися переконати» угорських міністрів проголосувати за продовження антиросійських санкцій Євросоюзу, термін дії якого спливає опівночі 15 березня.

Вранці 14 березня угорський уряд нарешті погодився — разом із словаками — продовжити санкції. Цьому передували кілька днів безрезультатних переговорів <…> Зрештою, у Брюсселі було досягнуто компромісу, — пише видання.

Спочатку угорська влада вимагала від європейських політиків виключити із санкційних списків ЄС вісім осіб, писала «Система». У результаті вдалося домовитися про зняття санкцій із чотирьох росіян: з міністра спорту Росії Михайла Дегтярьова, з сестри олігарха Алішера Усманова Гульбахора Ісмаїлова, а також з бізнесменів В’ячеслава Моше Кантора та Володимира Рашевського.