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Ракурс
Бойцы копали окопы и обнаружили захоронение VI—V века до н. е

Бойцы копали окопы и обнаружили захоронение VI—V вв.ека до н. е (ФОТО)

16 мар 2025, 20:39
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Бійці 123 бригади ТрО випадково знайшли на півдні України архаїчне поховання VI—V століття до н. е.

Спершу натрапили на невелику ритуальну амфору — її передали до музею «Старофлотські казарми» в Миколаєві. Як виявилося, бійці проводили фортифікаційні роботи на місці стародавнього могильника.

Там знайшли також давньогрецький глечик ойнохоя — його використовували, щоб розливати вино на бенкетах у Стародавній Греції. Разом зі знайденими артефактами військові передали фахівцям рештки похованих людей.

Источник: Ракурс


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