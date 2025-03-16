Бійці копали окопи і знайшли поховання VI—V століття до н. е

https://racurs.ua/ua/n204847-biyci-kopaly-okopy-i-znayshly-pohovannya-vi-v-stolittya-do-n-e-foto.html

Ракурс

Бійці 123 бригади ТрО випадково знайшли на півдні України архаїчне поховання VI—V століття до н. е.

Спершу натрапили на невелику ритуальну амфору — її передали до музею «Старофлотські казарми» в Миколаєві. Як виявилося, бійці проводили фортифікаційні роботи на місці стародавнього могильника.

Там знайшли також давньогрецький глечик ойнохоя — його використовували, щоб розливати вино на бенкетах у Стародавній Греції. Разом зі знайденими артефактами військові передали фахівцям рештки похованих людей.