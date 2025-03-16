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Ракурс
Бійці копали окопи і знайшли поховання VI—V століття до н. е

Бійці копали окопи і знайшли поховання VI—V століття до н. е (ФОТО)

16 бер 2025, 20:39
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Бійці 123 бригади ТрО випадково знайшли на півдні України архаїчне поховання VI—V століття до н. е.

Спершу натрапили на невелику ритуальну амфору — її передали до музею «Старофлотські казарми» в Миколаєві. Як виявилося, бійці проводили фортифікаційні роботи на місці стародавнього могильника.

Там знайшли також давньогрецький глечик ойнохоя — його використовували, щоб розливати вино на бенкетах у Стародавній Греції. Разом зі знайденими артефактами військові передали фахівцям рештки похованих людей.

Джерело: Ракурс


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