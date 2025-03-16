Сполучені Штати шукають яйця у Європі

https://racurs.ua/ua/n204846-spolucheni-shtaty-shukaut-yaycya-u-ievropi.html

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США через зростання цін на яйця звернулися по допомогу до Фінляндії.

Видання yle. fi пише, що фіни відповіли відмовою: експорт, ймовірно, наразі неможливий.

Фінська асоціація птахівників заявила, що для поставок яєць спершу потрібно провести безліч розслідувань та бюрократичних процедур. І навіть це не вирішило б дефіциту яєць у США, кажуть там.

Раніше Сполучені Штати звернулися з таким запитом до Данії (в якої Трамп погрожує забрати Гренландію) та інших європейських країн.

Ціни на курячі яйця у США сягають рекордних показників через спалах пташиного грипу — у лютому вони зросли на 59%.

Трамп пообіцяв знизити ціни на яйця у свій перший день на посаді, але ціни зросли на 59% у річному обчисленні в лютому.

Раніше США через зростання цін на яйця звернулися по допомогу до Данії — їй належить Гренландія, яку Дональд Трамп погрожує анексувати.

Оптові ціни на яйця в США бʼють рекорди, оскільки прискорення спалаху пташиного грипу серед курей-несучок скорочує пропозицію.

Міністерство сільського господарства США надіслало листи до Данії та низки європейських країн з проханням надати інформацію, чи вони можуть і чи готові експортувати яйця на американський ринок.

Притому запит до Данії подали на тлі тривалої риторики президента США Дональда Трампа про приєднання Гренландії, яка входить до складу королівства.

У Швеції також налаштовані скептично: директор компанії Kronägg Маркус Ліндстрем заявив, що експорт яєць до США малоймовірний через складні транспортні умови та експортні обмеження, пише Bild.

У той же час Туреччина вже висловила готовність збільшити експорт яєць до США.

У Німеччині ситуація поки що спокійніша. За словами президента Союзу німецької птахівничої промисловості Ганса-Пітера Голдника, дефіциту яєць у країні немає. Німецькі ферми щодня виробляють приблизно 44 млн яєць, а також одержують додатковий обсяг з Нідерландів.