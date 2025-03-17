Украина получит более 3 млрд евро от ЕС

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Рада Євросоюзу затвердила виділення Україні 3,5 млрд євро в межах програми фінансової підтримки Ukraine Facility.

400 млн євро з цієї суми — грантові кошти. Про це сьогодні, 17 березня, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

Україна виконала усі заходи, визначені Планом України, до кінця четвертого кварталу 2024 року, що в свою чергу відкрило можливість отримання третього регулярного траншу за інструментом, — розповіли у міністерстві.

Зазначається, що планом України було передбачено тринадцять індикаторів до кінця грудня 2024 року для залучення відповідного траншу.

Реформаційні заходи охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, бізнес-середовище, ринок праці, регіональна політика, енергетичний ринок, захист довкілля, управління державними фінансами і державними підприємствами, — розповіли у Мінфіні.

Зазначається, що загалом до держбюджету вже надійшло 16,1 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

Нагадаємо прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі повідомив, що кошти Ukraine Facility будуть спрямовані на «пріоритетні та важливі для людей бюджетні видатки».