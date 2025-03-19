Правительство Германии согласилось выделить дополнительные 3 млрд евро на военную помощь Украине в этом году

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Уряд Німеччини погодився виділити додаткові три мільярди євро (3,3 мільярда доларів США) на військову допомогу Україні цього року.

Це сталося після того, як бундестаг змынив Основний закон ФРН. Йдеться про плани фіскальної реформи. Про це свідчить документ німецького Міністерства фінансів, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Цей крок розглядається як прорив після того, як канцлер Олаф Шольц, який йде у відставку, наполягав, аби пом’якшення правил запозичень стало передумовою для надання додаткової допомоги.

Оскільки зростає невизначеність щодо майбутнього ролі США за часів президента Дональда Трампа, європейські держави перебувають під дедалі більшим тиском, щоб продемонструвати свою прихильність до України на тлі російського вторгнення, в тому числі й військовими витратами.

Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс поінформував парламентський комітет з питань бюджету про те, що вимоги для надання дозволу на виділення додаткових коштів були виконані, свідчить подання його Міністерства комітету.

Згідно з документом, Мінфін погодився на додаткові витрати в розмірі 2,547 мільярда євро на цей рік. Таким чином, разом з іншими коштами, включаючи відшкодування з Європейського фонду миру, Німеччина виділить додаткові три мільярди євро на допомогу Україні.

На період з 2026 по 2029 роки Кукіс планує затвердити зобов’язання на військову допомогу Києву в розмірі 8,252 мільярда євро, в результаті чого загальна сума становитиме понад 11 мільярдів євро.

Очікується, що бюджетний комітет схвалить виділення коштів у п’ятницю, 21 березня, за умови, що верхня палата парламенту Німеччини бундесрат ухвалить відповідну реформу.

У вівторок, 18 березня, нижня палата парламенту країни, Бундестаг, схвалила кардинальну зміну фіскальних правил Німеччини, спрямовану на збільшення військових витрат і пожвавлення економічного зростання.

17 березня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема він включає зенітні установки Gepard, боєприпаси та безпілотники.