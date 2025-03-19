СБУ показала эксклюзивные кадры обмена пленных

https://racurs.ua/n204921-sbu-pokazala-ekskluzivnye-kadry-obmena-plennyh-video.html

Ракурс

З полону 19 березня звільнили ще 197 українців.

У мережі оприлюднили ексклюзивне фото та відео Служби безпеки України з місця повернення українських бійців. Обмін відбувся на кордоні з білоруссю у Чернігівській області.

175 наших захисників звільнено з російського полону. Ще 22 воїни повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та захисники, яких росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Президент України зазначав, що обмін відбувся за сприяння ОАЕ.