Комарницкого нашли в Австрии

https://racurs.ua/n204935-komarnickogo-nashli-v-avstrii.html

Ракурс

«Українська правда» знайшла бізнесмена, ексдепутата Київської міської ради Дениса Комарницького у Відні, Австрія.

Сам він відмовився будь що коментувати під час зустрічі, але пізніше відповів письмово: «це політичне переслідування».

За даними органів правопорядку, Комарницький спочатку переховувався в Києві, потім в Київській області, а після 16 лютого опинився в Румунії, хоча офіційно і не перетнув кордон. Слідство перевіряє прикордонників, представників розвідки та органів правопорядку до виїзду Комарницького.

Історія питання

Найбільший корупційний скандал останніх тижнів, який від НАБУ і САП отримав назву «Чисте місто», продовжує лихоманити столицю.

На початку лютого правоохоронці у межах операції щодо корупції в Київській міськраді провели низку обшуків у осіб, які пов’язані з організатором злочинної схеми розкрадання столичної землі.

Виявилося, що в офісі колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького (якого у столичних, бізнесових та політичних колах називають «смотрящим» за Києвом, хоча сам себе він називає скромно юристом) багато місяців стояла «прослушка» НАБУ.

Записи, частину з яких спочатку було опубліковано НАБУ, а згодом ще одну частину зацитували журналісти Bihus.Info, можуть свідчити, що офіційні органи управління столицею перетворились на прибутковий приватний бізнес.

Фінальну крапку у всьому цьому калейдоскопі викриттів та звинувачень мають поставити правоохоронні органи та суди, але це було б набагато простіше зробити, якби головний фігурант цієї гучної справи не загубився в момент вручення підозр іншим причетним.

За інформацією джерел «Української правди» у правоохоронних органах, протягом місяця НАБУ докладало неабияких зусиль, щоб встановити чи переховується Комарницький від слідства в Україні, чи за давньою українською традицією «розчинився» крізь український кордон. Авжеж, не без допомоги третіх осіб.

Натомість тиждень тому «Українська правда» змогла знайти Комарницького і тим самим підтвердити втечу чергового фігуранта.

Це вже 15-ий розшукуваний українськими правоохоронцями підозрюваний, якого нам вдалося знайти за кордоном. І ця кропітка і важлива робота продовжується, — йдеться у розслідування УП.

Позиція антикорупційних органів

Раніше НАБУ і САП оприлюднили частину прихованої прослушки у справі Комарницького.

На матеріалах, зокрема, як стверджує слідство, бізнесмен Денис Комарницький спілкується з різними особами щодо вказаної схеми. В одній з розмов він нібито стверджує, що «зробив більшість» у Київраді і до прикладу привів посаду секретаря.

Цю посаду обіймає Володимир Бондаренко. Його Комарницький потім ще раз згадає в контексті закриття сесії в раді.

Також Комарницький розмовляв з головою земельної комісії Київради Михайлом Терентьєвим та членкинею цієї ж комісії Оленою Марченко щодо проєктів рішення. Крім того, слідство зафіксувала розмову із заступником голови КМДА Петром Оленичем щодо землі «біля НАУ».