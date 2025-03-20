Зеленский прокомментировал предложение США о собственности над АЭС

https://racurs.ua/n204939-zelenskiy-prokommentiroval-predlojenie-ssha-o-sobstvennosti-nad-aes.html

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час його розмови з американським президентом Дональдом Трампом обговорювалося питання відновлення окупованої Запорізької АЕС.

Йшлося не про всі атомні станції, а виключно про Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває під тимчасовою окупацією та залишається в небезпеці через присутність там російських військових, наголосив Зеленський.

Вона не функціонує саме тому, що росія незаконно її утримує, — зазначив Зеленський

Про це він повідомив 20 березня під час онлайн-брифінгу, коментуючи заяву Білого дому про пропозицію «власності США» на українські АЕС для гарантування їхньої безпеки.

Президент додав, що під час розмови з Трампом вони обговорювали, чи зможе Україна відновити роботу станції.

Очільник держави також повідомив, що Трамп поцікавився, чи розглядає українська влада можливість залучення США до відновлення ЗАЕС.

Я відповів, що так, якщо буде можливість модернізувати, вкладати гроші тощо. Ми готові обговорити це з вами. Але ми говорили виключно про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією росії, — розповів Зеленський.

Наразі немає жодної стадії переговорів про передачу ЗАЕС під контроль України. За словами Зеленського, станція не працюватиме під окупацією, а також у тому разі, якщо за метр від станції все буде окуповано і будь-якої миті росіяни зможуть її підірвати.

У Міненерго США підтвердили, що готові взяти на себе управління українськими АЕС.