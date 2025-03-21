В Бундесвере признали, что вынуждены нанимать частные фирмы для охраны казарм с военными

https://racurs.ua/n204972-v-bundesvere-priznali-chto-vynujdeny-nanimat-chastnye-firmy-dlya-ohrany-kazarm-s-voennymi.html

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Німецька армія самостійно не може охороняти власні казарми. Минулого року на це витратили 666 млн євро із бюджету — і все це гроші платників податків. Бундесверу доводиться звертатися до послуг приватних компаній, тому що чисельність солдатів надто мала.

З початку 2010-х років для охорони використовується кваліфікований персонал цивільних підрядників, — визнали в міністерстві оборони ФРН.

Після скасування обов’язкової військової служби чисельність армії скоротилася з 250 000 до 180 000 чоловік. Раніше в охороні брали участь усі — зокрема, солдати строкової служби, яких тепер немає. Тож охорону об'єктів доручили приватним фірмам. Наразі цим займається компанія SecuraProtect, у якої по всій Німеччині працюють близько двох тисяч охоронців.

Влада наполягає, що такий підхід економічно виправданий.

Охорона казарм за допомогою цивільних служб — на даний момент найекономічніший варіант, — заявили в Міноборони.

При цьому за 666 млн євро, згідно з підрахунками BILD, можна було купити більше 200 танків Leopard 2.