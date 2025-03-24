Россияне терроризировали Украину сотней БПЛА, есть пострадавшие в Киеве и Запорожье

https://racurs.ua/n205033-rossiyane-terrorizirovali-ukrainu-sotney-bpla-est-postradavshie-v-kieve-i-zaporoje.html

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Російські військові у ніч на 24 березня вдарили Україною безпілотниками. У Києві та Запоріжжі постраждали двоє людей.

У Фастівському районі Києва поранено 37-річного чоловіка, його госпіталізували з осколковими пораненнями живота, грудей та голови, розповів голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено два приватні будинки, сталася пожежа на території торговельного підприємства.

У Запоріжжі внаслідок удару російських безпілотників постраждала одна людина, пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки. У Харківській області після атаки дронів спалахнула складська будівля, постраждалих немає, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

У ніч на 24 березня росія знову тероризувала Україну ударними БпЛА — випустила 99 безпілотників. Станом на 8.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА на півдні, півночі, заході та в центрі країни.

Ще 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.