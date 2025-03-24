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Ракурс
Шестые сутки горит нефтеперекачивающая станция «Кавказская»

Шестые сутки горит нефтеперекачивающая станция «Кавказская» (ФОТО)

24 мар 2025, 09:15
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Шосту добу горить нафтоперекачувальна станція «Кавказька». Вночі загорівся ще один резервуар.

На атакованій дронами 19 березня нафтобазі в станиці Кавказька Кавказького району Краснодарського краю вночі 23 березня стався викид нафтопродуктів з палаючого резервуара, повідомили в оперативному штабі регіону.

Постраждалих, на жаль, немає. Частина нафтопродуктів погашена. Зараз загальна площа пожежі становить 2000 кв. м.

Як повідомляла ASTRA, на території атакованої 19 березня нафтобази підприємства «Нафтатранс» в станиці Кавказька могло перебувати до 100 тисяч тонн нафтопродуктів — п’ять резервуарів по 20 тисяч кубометрів кожен. В результаті нічної атаки п’яти безпілотників був пошкоджений трубопровід між двома з них. Через кілька годин після атаки загорівся один з резервуарів. Вночі 21 березня на об'єкті стався новий вибух, є постраждалі серед пожежників.

Источник: Ракурс


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