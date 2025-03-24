Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Шосту добу горить нафтоперекачувальна станція «Кавказька»

Шосту добу горить нафтоперекачувальна станція «Кавказька» (ФОТО)

24 бер 2025, 09:15
999

Шосту добу горить нафтоперекачувальна станція «Кавказька». Вночі загорівся ще один резервуар.

На атакованій дронами 19 березня нафтобазі в станиці Кавказька Кавказького району Краснодарського краю вночі 23 березня стався викид нафтопродуктів з палаючого резервуара, повідомили в оперативному штабі регіону.

Постраждалих, на жаль, немає. Частина нафтопродуктів погашена. Зараз загальна площа пожежі становить 2000 кв. м.

Як повідомляла ASTRA, на території атакованої 19 березня нафтобази підприємства «Нафтатранс» в станиці Кавказька могло перебувати до 100 тисяч тонн нафтопродуктів — п’ять резервуарів по 20 тисяч кубометрів кожен. В результаті нічної атаки п’яти безпілотників був пошкоджений трубопровід між двома з них. Через кілька годин після атаки загорівся один з резервуарів. Вночі 21 березня на об'єкті стався новий вибух, є постраждалі серед пожежників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів