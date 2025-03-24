В Турции продолжаются протесты - полиция применяет водометы и газ

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У Туреччині продовжуються масові протести. Поліція застосовує водомети та перцеві балончики.

Турецька влада заарештувала мера Стамбула Екрема Імамоглу минулого тижня. З 23 березня його тимчасово відсторонено з посади, а містом керують люди президента Реджепа Тайіпа Ердогана. Так Ердоган намагається усунути небезпечного політичного суперника.

Проте опозиційна партія СНД висунула Імагоглу як свого кандидата на майбутніх президентських виборах. Підтримали політика та громадяни. Сотні тисяч турків знову вийшли на вулиці в неділю, 23 березня, ввечері, попри заборону демонстрацій. Поліція застосувала проти протестувальників водомети та сльозогінний газ.

Журналіст та експерт з Туреччини Ерен Гюверчин сказав про Ердогана в інтерв’ю BILD:

Він боїться Імамоглу так, як жодного іншого суперника раніше — і небезпідставно. Це виглядає поспішно, адже вибори лише за три роки. Але я думаю, Ердоган не збирається так довго чекати.

Гюверчин вважає, що Ердоган «планує дострокові вибори під надуманим приводом». Йому це потрібно, оскільки за чинними законами він не має права балотуватися у президенти ще раз у 2028 році.

На думку журналіста, з арештом опозиційного лідера стало ясно:

Тепер ми маємо справу з диктатурою, подібною до путінського режиму.

Ердоган більше не намагатиметься імітувати демократію, резюмує Гюверчин. Після усунення Імамоглу, який єдиний серед політиків може об'єднати і опозицію, і консерваторів, Ердоган не залишить реальної політичної конкуренції всередині країни.