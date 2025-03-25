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В Белом доме заявили, что на переговорах с россией в Эр-Рияде был достигнут прогресс. Фото:

В Белом доме видят прогресс в переговорах с рф в Эр-Рияде — Reuters

25 мар 2025, 08:20
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Результати переговорів з рф в Саудівській Аравії США оцінюють позитивно.

Одноденні переговори між представниками Сполученими штатами та росією у Ер-Ріяді завершилися в понеділок увечері. Обговорювали сторони «вузьку» ініціативу щодо припинення бойових дій на морі, що є частиною ширших дипломатичних зусиль Білого дому для досягнення майбутнього мирного врегулювання. Про це повідомило Reuters з посиланням на джерела в адміністрації Дональда Трампа.

У Білому домі заявили, що на переговорах в Ер-Ріяді було досягнуто прогресу, і «позитивне оголошення очікується найближчим часом». А представники Москви зазначили, що їхній настрій «гарний» після зустрічі з американцями.

Також російське джерело розповіло, що проект спільної заяви був надісланий до Москви та Вашингтона для затвердження, і сторони мають намір опублікувати його у вівторок, 25 березня.

А телеканал CBS з посиланням на джерела поінформував, що спільна заява США та росії за підсумками переговорів в Ер-Ріяді буде опублікована у вівторок об 10.00 за київським часом.

Нагадаємо, 24 березня президента США Дональд Трамп заявив, що очікує підписання угоди про розподіл доходів від видобутку корисних копалин в Україні найближчим часом. Також Вашингтон обговорює з Києвом можливість для американських компаній володіти українськими електростанціями.

Джерела: Reuters, CBS

Источник: Ракурс


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