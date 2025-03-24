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Последствия падения беспилотника в Харькове, фото: Олег Синегубов
Российский беспилотник упал на детскую площадку в Харькове (ФОТО)https://racurs.ua/n205058-rossiyskiy-bespilotnik-upal-na-detskuu-ploschadku-v-harkove-foto.htmlРакурс
У Харкові російський безпілотник невідомого типу упав на дитячий майданчик в Індустріальному районі.
Про це сьогодні, 24 березня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Постраждалих немає. Профільні служби проводять обстеження території, — зазначив він.
Раніше сьогодні ввечері Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі повідомляли про зафіксований у Харкові ворожий безпілотник. Також в області були зафіксовані групи ворожий ударних БПЛА, які рухаються у західному напрямку.
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