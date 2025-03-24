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Ракурс
Последствия падения беспилотника в Харькове, фото: Олег Синегубов

Российский беспилотник упал на детскую площадку в Харькове (ФОТО)

24 мар 2025, 21:41
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У Харкові російський безпілотник невідомого типу упав на дитячий майданчик в Індустріальному районі.

Про це сьогодні, 24 березня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждалих немає. Профільні служби проводять обстеження території, — зазначив він.

Раніше сьогодні ввечері Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі повідомляли про зафіксований у Харкові ворожий безпілотник. Також в області були зафіксовані групи ворожий ударних БПЛА, які рухаються у західному напрямку.

Наслідки падіння безпілотника у Харкові, фото: Олег Синєгубов

Источник: Ракурс


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