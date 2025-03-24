Последствия падения беспилотника в Харькове, фото: Олег Синегубов

https://racurs.ua/n205058-rossiyskiy-bespilotnik-upal-na-detskuu-ploschadku-v-harkove-foto.html

Ракурс

У Харкові російський безпілотник невідомого типу упав на дитячий майданчик в Індустріальному районі.

Про це сьогодні, 24 березня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждалих немає. Профільні служби проводять обстеження території, — зазначив він.

Раніше сьогодні ввечері Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі повідомляли про зафіксований у Харкові ворожий безпілотник. Також в області були зафіксовані групи ворожий ударних БПЛА, які рухаються у західному напрямку.