Наслідки падіння безпілотника у Харкові, фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n205058-rosiyskyy-bezpilotnyk-upav-na-dytyachyy-maydanchyk-u-harkovi-foto.html

Ракурс

У Харкові російський безпілотник невідомого типу упав на дитячий майданчик в Індустріальному районі.

Про це сьогодні, 24 березня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждалих немає. Профільні служби проводять обстеження території, — зазначив він.

Раніше сьогодні ввечері Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі повідомляли про зафіксований у Харкові ворожий безпілотник. Також в області були зафіксовані групи ворожий ударних БПЛА, які рухаються у західному напрямку.