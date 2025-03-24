Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: ДСНС

У Сумах кількість постраждалих зросла до 88 (ФОТО)

24 бер 2025, 20:26
999

У Сумах до 88 зросла кількість травмованих внаслідок російської ракетної атаки, завданої по місту сьогодні, 24 березня.

Серед постраждалих 17 дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що всі осередки займання вже ліквідовані. У місті працюють два мобільні пункти Незламності, розгорнуті рятувальниками. Психологи та медики ДСНС надали допомогу 78 громадянам.

Верхолази ДСНС працюють на висоті — проводиться демонтаж аварійних конструкцій. Роботи тривають, — додали у відомстві.

Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів