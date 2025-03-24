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Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: ДСНС
У Сумах кількість постраждалих зросла до 88 (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205055-u-sumah-kilkist-postrajdalyh-zrosla-do-88-foto.htmlРакурс
У Сумах до 88 зросла кількість травмованих внаслідок російської ракетної атаки, завданої по місту сьогодні, 24 березня.
Серед постраждалих 17 дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що всі осередки займання вже ліквідовані. У місті працюють два мобільні пункти Незламності, розгорнуті рятувальниками. Психологи та медики ДСНС надали допомогу 78 громадянам.
Верхолази ДСНС працюють на висоті — проводиться демонтаж аварійних конструкцій. Роботи тривають, — додали у відомстві.
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