Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n205055-u-sumah-kilkist-postrajdalyh-zrosla-do-88-foto.html

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У Сумах до 88 зросла кількість травмованих внаслідок російської ракетної атаки, завданої по місту сьогодні, 24 березня.

Серед постраждалих 17 дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що всі осередки займання вже ліквідовані. У місті працюють два мобільні пункти Незламності, розгорнуті рятувальниками. Психологи та медики ДСНС надали допомогу 78 громадянам.