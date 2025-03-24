Последствия российского ракетного удара по Сумам, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n205055-v-sumah-kolichestvo-postradavshih-vozroslo-do-88-foto.html

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У Сумах до 88 зросла кількість травмованих внаслідок російської ракетної атаки, завданої по місту сьогодні, 24 березня.

Серед постраждалих 17 дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що всі осередки займання вже ліквідовані. У місті працюють два мобільні пункти Незламності, розгорнуті рятувальниками. Психологи та медики ДСНС надали допомогу 78 громадянам.