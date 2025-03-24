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Последствия российского ракетного удара по Сумам, фото: ГСЧС

В Сумах количество пострадавших возросло до 88 (ФОТО)

24 мар 2025, 20:26
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У Сумах до 88 зросла кількість травмованих внаслідок російської ракетної атаки, завданої по місту сьогодні, 24 березня.

Серед постраждалих 17 дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що всі осередки займання вже ліквідовані. У місті працюють два мобільні пункти Незламності, розгорнуті рятувальниками. Психологи та медики ДСНС надали допомогу 78 громадянам.

Верхолази ДСНС працюють на висоті — проводиться демонтаж аварійних конструкцій. Роботи тривають, — додали у відомстві.

Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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