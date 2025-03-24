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Ракурс
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

БПЛА уничтожили вражеский «Град» на Покровском направлении (ВИДЕО)

24 мар 2025, 21:29
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На Покровському українські безпілотники 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили ворожу РСЗВ БМ-21 «Град».

Відповідне відео сьогодні, 24 березня, у своєму Telegram-каналі опублікувала ОСУВ «Хортиця».

На Покровському напрямку пілоти ударних дронів вистежили на вогневій позиції реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» окупантів, — вказано в описі відео. — Влучними ударами FPV-дронів ворожа РСЗВ була знищена разом з боєкомплектом.

Источник: Ракурс


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