На Покровському українські безпілотники 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили ворожу РСЗВ БМ-21 «Град».

Відповідне відео сьогодні, 24 березня, у своєму Telegram-каналі опублікувала ОСУВ «Хортиця».

На Покровському напрямку пілоти ударних дронів вистежили на вогневій позиції реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» окупантів, — вказано в описі відео. — Влучними ударами FPV-дронів ворожа РСЗВ була знищена разом з боєкомплектом.