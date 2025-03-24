Оккупанты устроили «спартакиаду» на захваченной Запорожской АЭС, фото: ЦНС

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Російські загарбники влаштували «спартакіаду» на окупованій Запорізькій АЕС.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗСУ.

Волейбол, футбол, шахи, настільний теніс — замість безпечної експлуатації ядерного об'єкта, окупанти на ЗАЕС влаштовують «спартакіаду-2025» для підняття «командного духу, — розповіли у ЦНС.

Зазначається, що ініціатором цього «спортивного свята» став кремлівський ставленик Юрій Чернічук — так званий «директор» ЗАЕС.