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Ракурс
Оккупанты устроили «спартакиаду» на захваченной Запорожской АЭС, фото: ЦНС

Рашисты устроили «спартакиаду» на оккупированной ЗАЭС — ЦНС (ФОТО)

24 мар 2025, 20:56
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Російські загарбники влаштували «спартакіаду» на окупованій Запорізькій АЕС.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗСУ.

Волейбол, футбол, шахи, настільний теніс — замість безпечної експлуатації ядерного об'єкта, окупанти на ЗАЕС влаштовують «спартакіаду-2025» для підняття «командного духу, — розповіли у ЦНС.

Зазначається, що ініціатором цього «спортивного свята» став кремлівський ставленик Юрій Чернічук — так званий «директор» ЗАЕС.

Усе це — чергова спроба легітимізувати окупацію станції, прикриваючи злочини проти цивільного населення розвагами на ядерному об'єкті. Такі дії — прямий ризик для всього регіону й відкрите ігнорування міжнародних норм ядерної безпеки, — наголошують у ЦНС та закликають міжнародну спільноту відреагувати на цю загрозу.

Окупанти влаштували «спартакіаду» на захопленій Запорізькій АЕС, фото: ЗМІ окупантів

Окупанти влаштували «спартакіаду» на захопленій Запорізькій АЕС, фото: ЦНС

Источник: Ракурс


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