МАГАТЭ впервые провело ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории

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Рашисты оккупировали ЗАЭС в 2022 году, фото: «Википедия»
МАГАТЭ впервые провело ротацию на ЗАЭС через оккупированные территорииhttps://racurs.ua/n204463-magate-vpervye-provelo-rotaciu-na-zaes-cherez-okkupirovannye-territorii.htmlРакурс
МАГАТЕ провело ротацію своїх спостерігачів на захопленій рашистами у 2022 році Запорізькій АЕС через тимчасово окуповані території України.
Про це повідомляють російське агентство «Інтерфакс» та журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
Таким чином, на станцію через окуповані території доставили 27-му команду спостерігачів МАГАТЕ, у складі якої три інспектори.
Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на Запорізькій АЕС через окуповану росієЧю територію без погодження з Україною, — наголосив Йозвяк на своїй сторінці в соцмережі X.
Рашисти окупували ЗАЕС у березні 2022 року. Експерти МАГАТЕ працюють на станції з 1 вересня 2022 року.
Джерело: «Інтерфакс», «Радіо Свобода»
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