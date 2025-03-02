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Рашисты оккупировали ЗАЭС в 2022 году, фото: «Википедия»

МАГАТЭ впервые провело ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории

2 мар 2025, 11:13
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МАГАТЕ провело ротацію своїх спостерігачів на захопленій рашистами у 2022 році Запорізькій АЕС через тимчасово окуповані території України.

Про це повідомляють російське агентство «Інтерфакс» та журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Таким чином, на станцію через окуповані території доставили 27-му команду спостерігачів МАГАТЕ, у складі якої три інспектори.

Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на Запорізькій АЕС через окуповану росієЧю територію без погодження з Україною, — наголосив Йозвяк на своїй сторінці в соцмережі X.

Рашисти окупували ЗАЕС у березні 2022 року. Експерти МАГАТЕ працюють на станції з 1 вересня 2022 року.

Джерело: «Інтерфакс», «Радіо Свобода»


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