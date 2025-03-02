МАГАТЕ вперше провело ротацію на ЗАЕС через окуповані території

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Рашисти окупували ЗАЕС у 2022 році, фото: «Вікіпедія»
МАГАТЕ вперше провело ротацію на ЗАЕС через окуповані територіїhttps://racurs.ua/ua/n204463-magate-vpershe-provelo-rotaciu-na-zaes-cherez-okupovani-terytoriyi.htmlРакурс
МАГАТЕ провело ротацію своїх спостерігачів на захопленій рашистами у 2022 році Запорізькій АЕС через тимчасово окуповані території України.
Про це повідомляють російське агентство «Інтерфакс» та журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
Таким чином, на станцію через окуповані території доставили 27-му команду спостерігачів МАГАТЕ, у складі якої три інспектори.
Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на Запорізькій АЕС через окуповану росієЧю територію без погодження з Україною, — наголосив Йозвяк на своїй сторінці в соцмережі X.
Рашисти окупували ЗАЕС у березні 2022 року. Експерти МАГАТЕ працюють на станції з 1 вересня 2022 року.
Джерело: «Інтерфакс», «Радіо Свобода»
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