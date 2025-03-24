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Окупанти влаштували «спартакіаду» на захопленій Запорізькій АЕС, фото: ЗМІ окупантів
Рашисти влаштували «спартакіаду» на окупованій ЗАЕС — ЦНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205056-rashysty-vlashtuvaly-spartakiadu-na-okupovaniy-zaes-cns.htmlРакурс
Російські загарбники влаштували «спартакіаду» на окупованій Запорізькій АЕС.
Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗСУ.
Волейбол, футбол, шахи, настільний теніс — замість безпечної експлуатації ядерного об'єкта, окупанти на ЗАЕС влаштовують «спартакіаду-2025» для підняття «командного духу, — розповіли у ЦНС.
Зазначається, що ініціатором цього «спортивного свята» став кремлівський ставленик Юрій Чернічук — так званий «директор» ЗАЕС.
Усе це — чергова спроба легітимізувати окупацію станції, прикриваючи злочини проти цивільного населення розвагами на ядерному об'єкті. Такі дії — прямий ризик для всього регіону й відкрите ігнорування міжнародних норм ядерної безпеки, — наголошують у ЦНС та закликають міжнародну спільноту відреагувати на цю загрозу.