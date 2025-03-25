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США и Украина уже завершили второй раунд переговоров. Фото: Андрей Ермак

Прошли еще одни переговоры США и Украины в Эр-Рияде — AFP

25 мар 2025, 12:57
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Нова зустріч України та США щодо завершення війни відбулася у Саудівській Аравії.

У вівторок, 25 березня, українські та американські офіційні особи розпочали черговий раунд переговорів у Ер-Ріяді. Згодом стало відомо, що перемовини завершилися. Про це повідомили агентство AFP та «Суспільне» з посиланням на джерела в українській делегації.

Наразі деталі перегорів команди Сполучених Штатів та України невідомі.

Нагадаємо, 23 березня делегація США зустрілася з українськими переговорниками в Саудівській Аравії. А в 24 березня в Ер-Ріяді відбулися переговори Сполучених Штатів з російською федерацією. Сторони вели консультації аж 12 годин.

У Білому домі після зустрічі заявили, що на переговорах з росією було досягнуто прогресу, і «позитивне оголошення очікується найближчим часом». А представники Москви зазначили, що їхній настрій «гарний» після зустрічі з американцями. Однак деталі переговорів вирішили не оприлюднювати.

Джерела: AFP, «Суспільне»

Источник: Ракурс


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