Ночной налет российских БпЛА привел к разрушениям в четырех областях

Ночной налет российских БпЛА привел к разрушениям. Фото: прокуратура

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Країна-агресор росія вночі здійснила чергову масовану атаку дронами по Україні.

У ніч на 27 березня окупанти вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької області, а з чотирьох напрямків запустили 86 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Ворожі дрони летіли з Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська й Чауди. Про це Повітряні сили ЗСУ 27 березня повідомили у Telegram.

До відбиття атаки залучалися авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Збити вдалося 42 різноманітних БпЛА на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 26 дронів були локаційно втрачені, але без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина.

На Сумщині авіаудару зазнало селище Краснопілля. Внаслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок. У Нацполіції поінформували, що правоохоронці деблокували з-під завалів власника будинку, який постраждав. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ввечері 26 березня російські війська щонайменше 12 разів вдарили по Харкову своїми бойовими БпЛА. Постраждалих 11 осіб, серед них — 14-річна дівчина. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди.

А в Дніпрі через атаку дронів постраждали двоє жінок та чоловік. Були пошкоджені підприємства, освітній і культурний закладі, понад 10 багатоповерхових будівель. Десятки автомобілів були побиті та знищені.