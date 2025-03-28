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В Киеве начинают инспекцию пещер лавры, фото: Нацполиция

Специалисты приступают к инспекции состояния ближних пещер Киево-Печерской лавры — полиция (ФОТО)

28 мар 2025, 10:51
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У Києві сьогодні, 28 березня, фахівці музейного комплексу розпочнуть планову

інспекцію стану ближніх печер, розташованих на території заповідника «Києво-Печерська лавра».

Для забезпечення охорони громадського порядку залучено співробітників поліції, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Представники духовенства, які проживають на території Лаври, перешкод у проведенні перевірки не чинять, — розповіли у поліції. — Разом з тим зазначимо, що провокативна інформація, яка шириться деякими телеграм-каналами про нібито силове захоплення території заповідника, не відповідає дійсності!

У Києві розпочинають інспекцію печер лаври, фото: Нацполіція

Водночас на Фейсбук-сторінці УПЦ МП заявилося повідомлення, що «працівники поліції та співробітник заповідника з болгаркою проникли всередину закритого приміщення, яке веде до Ближніх печер».

Вранці поліція перекрила вхід на територію Ближніх печер. Як повідомили в монастирі Києво-Печерська Лавра, зʼявилася інформація, що представники державної комісії намагаються проникнути в печери з метою виносити святі мощі Києво-Печерських угодників для перевірки, — вказано в повідомленні. — Наразі працівники музею змінили замки до входу у Ближні печери.

Згодом на сторінці також з’явилося повідомлення, що «представники заповідника у супроводі поліції з метою вчинення аналогічних дій … проникли у Дальні печери».

Источник: Ракурс


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