Командиры заставляли солдат работать на СТО. Фото:

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Керівництво військової частини у Львові підозрюють у перевищенні службових повноважень.

Двом заступникам військової частини і двом командирам рот повідомили про підозру за фактом перевищення службових повноважень за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу України. Про це 28 березня повідомили Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці встановили, що ці офіцери організували протиправну схему, завдяки якій солдати могли уникнути виконання службових обов’язків. Так, семеро контрактників працювали на приватних СТО у Львові та області, а на службу не з’являлися. За це вони віддавали керівництву свою зарплатню військовослужбовців. Така схема діяла з липня 2024 року по березень 2025 року.

ДБР провело майже 30 санкціонованих обшуків у ході яких вилучило мобільні телефони фігурантів, жорсткі диски, відеореєстратори камер відеоспостереження, чорнові записи, понад 20 тис. євро, майже 22 тис. дол., понад. 13 тис. злотих та інші речові докази.

Підозрюваних вже затримали. Прокуратура подала до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Нагадаємо, ДБР затримало та повідомило про підозру колишньому командиру дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку, який систематично вимагав гроші з підлеглих. Сума незаконних поборів, отриманих посадовцем, сягнула щонайменше 1 млн грн.