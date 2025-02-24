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ДБР затримало посадовця військової частини, який зібрав «данину» на 1 млн грн із підлеглих
ДБР затримало посадовця військової частини, який зібрав «данину» на 1 млн грн із підлеглихhttps://racurs.ua/ua/n204306-dbr-zatrymalo-posadovcya-viyskovoyi-chastyny-yakyy-zibrav-danynu-na-1-mln-grn-iz-pidleglyh.htmlРакурс
Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру колишньому командиру дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку, який систематично вимагав гроші з підлеглих. Сума незаконних поборів, отриманих посадовцем, сягає щонайменше 1 млн грн.
Зловмисник фактично «продавав» відпустки військовослужбовцям, а потім приховував їх відсутність від командування. Крім того, він вимагав гроші у військових, погрожуючи їм покараннями за нібито порушення службової дисципліни.
Підлеглі, які потрапляли на «гачок» командира, розраховувалися з ним не лише грошима, а й послугами, купували йому побутову та комп’ютерну техніку, а також речі для дітей.
За оперативними даними, у 2023−2024 роках посадовець у такий спосіб «заробив» майже 1 млн грн.
Завдяки співпраці з військовослужбовцями працівники ДБР викрили зловмисника.