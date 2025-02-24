ДБР затримало посадовця військової частини, який зібрав «данину» на 1 млн грн із підлеглих

https://racurs.ua/ua/n204306-dbr-zatrymalo-posadovcya-viyskovoyi-chastyny-yakyy-zibrav-danynu-na-1-mln-grn-iz-pidleglyh.html

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Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру колишньому командиру дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку, який систематично вимагав гроші з підлеглих. Сума незаконних поборів, отриманих посадовцем, сягає щонайменше 1 млн грн.

Зловмисник фактично «продавав» відпустки військовослужбовцям, а потім приховував їх відсутність від командування. Крім того, він вимагав гроші у військових, погрожуючи їм покараннями за нібито порушення службової дисципліни.

Підлеглі, які потрапляли на «гачок» командира, розраховувалися з ним не лише грошима, а й послугами, купували йому побутову та комп’ютерну техніку, а також речі для дітей.

За оперативними даними, у 2023−2024 роках посадовець у такий спосіб «заробив» майже 1 млн грн.

Завдяки співпраці з військовослужбовцями працівники ДБР викрили зловмисника.